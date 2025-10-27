Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251027.2 Elmshorn: Drei Jugendliche überfallen 21-Jährigen

Elmshorn (ots)

Am Samstagmorgen überfielen drei Jugendliche einen 21-Jährigen und raubten unter anderem sein Smartphone, sein Portemonnaie und seine Jacke. Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtigen kurz darauf fest. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

Der 21-Jährige habe sich gegen 07:30 Uhr in der Straße Hebbelplatz mit einem der Jugendlichen verabredet, den er nur aus einem Online-Chat gekannt habe. Nach bisherigen Ermittlungen führte der 17-jährige Täter ihn in Richtung der anderen beiden 15- und 16-jährigen Jugendlichen, die ihn auf Höhe der Morthorststraße unter Zuhilfenahme eines Pfeffersprays überfielen. Dabei schlugen sie ihn und beleidigten ihn mit homophoben Äußerungen. Die Tätergruppe erbeutete unter anderem ein Smartphone, ein Portemonnaie und eine Jacke des 21-Jährigen. Dem Geschädigten gelang es zu fliehen und in einem nahegelegenen Geschäft die Polizei zu verständigen. Er erlitt leichte Verletzungen.

Im Rahmen der sofortigen Fahndung nahmen Einsatzkräfte des Elmshorner Polizeireviers die Tätergruppe fest. Da bei den Jugendlichen der Verdacht auf Cannabiseinfluss bestand, entnahm ein Arzt ihnen je eine Blutprobe. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten die Jugendlichen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Bezirkskriminalinspektion Itzehoe ermittelt wegen schweren Raubes und Beleidigung.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell