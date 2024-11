POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Fälle von Alkohol am Steuer

Delmenhorst (ots) - Am Sonnabend, 02.11.2024, wurde gegen 05:10 Uhr ein 21-Jähriger aus der Gemeinde Großenkneten am Steuer eines Pkw in der Straße "Am Kürk" in Prinzhöfte einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein Test führte zu einer Atemalkoholkonzentration von 0,62 Promille, so dass ein ...

mehr