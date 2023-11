Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fortbildungsveranstaltungen zum Thema "Überprüfung der Fahrtüchtigkeit" +++ Festnahme bei den abschließenden Kontrollen

Delmenhorst (ots)

Von Montag, 20. November 2023, bis Mittwoch, 22. November 2023, fanden am Sitz der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Fortbildungsveranstaltungen zum Thema "Überprüfung der Fahrtüchtigkeit" statt. Zu Wochenbeginn richtete sich die Beschulung an Berufsanfängerinnen und -anfänger, der Dienstag war geprägt von theoretischen Inhalten und am Mittwoch führten erfahrene Beamtinnen und Beamte abschließende Kontrollen durch.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begaben sich dabei am Mittwoch, 22. November 2023, ab 14:30 Uhr, in Teams auf die Straßen der Stadt Delmenhorst und der angrenzenden Kreise. Bis 21:30 Uhr stellten sie vier Fahrzeugführer fest, die möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Ihnen mussten Blutproben entnommen werden, entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Ein Fahrer zeigte eindeutige Ausfallerscheinungen, die eine absolute Fahruntüchtigkeit und damit eine Straftat begründen ließen. Zwei der erwähnten Personen waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und in einem Fall war das geführte Fahrzeug nicht versichert.

Gegen 16:15 Uhr stoppte ein Team die Insassen eines Kleinwagens in der Breslauer Straße. Auch der 48-jährige Fahrer zeigte Anzeichen einer möglichen Beeinflussung und war mit der Durchführung eines Tests einverstanden. Das Ergebnis erhärtete den ersten Verdacht. Der 48-Jährige schien Marihuana und Kokain konsumiert zu haben. Weil zudem der Verdacht bestand, dass die Personen im Besitz von Betäubungsmitteln sein könnten, kontaktierten die Beamten die Staatsanwaltschaft Oldenburg. Die Durchsuchung des Pkws und der Insassen wurde angeordnet. Der 42-jährige Beifahrer aus dem Kreis Diepholz war im Besitz einer größeren Menge Bargelds. Die Stückelung legte den Verdacht nahe, dass das Geld aus dem Verkauf von Betäubungsmitteln stammen könnte. Der Kleinwagen wies zudem bauliche Veränderungen in Form von Verstecken auf, die auf die Nutzung als Kurierfahrzeug deuteten. Erneut nahmen die Beamten Kontakt zum Staatsanwalt auf, der nun auch den Antrag auf Durchsuchung einer Kontaktadresse der beiden Männer in Delmenhorst stellte. Hier fanden die Beamten geringe Mengen Cannabis, Kokain und flüssiges Amphetamin, sowie Behältnisse, die auf die Herstellung oder die Einfuhr von Amphetamin deuteten. In einem vor dem Haus geparkten Pkw, das einem 57-jährigen Besucher in der Wohnung zugeordnet werden konnte, befand sich ein Kilogramm Marihuana.

Gegen die beiden Insassen aus dem Kleinwagen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ein. Der 57-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ ein Richter am Donnerstag, 23. November 2023, einen Haftbefehl gegen den Mann.

