Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen vom 26.11.23

Delmenhorst (ots)

++ Täter bei Einbruch überrascht ++

Hatten. Am 26.11.2023, gegen 01:50 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einer Bäckerei im Mühlenweg. Während sich der Täter noch in der Bäckerei befand, wurde dieser durch den Geschäftsinhaber überrascht. Der unbekannte Täter drückte den Geschäftsinhaber zu Boden und schlug ihn. Danach flüchtete der Täter ohne Diebesgut durch ein rückwärtig gelegenes Fenster. Der unbekannte Täter soll zwischen 180 und 190 cm groß und von kräftiger Gestalt gewesen sein. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugen gesucht ++

Großenkneten/Ahlhorn. Am 25.11.2023 zwischen 12:45 und 13:15 Uhr wurde ein in der Händelstraße in Ahlhorn geparkter blauer Pkw Audi durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Es entstand ca. 2500 Euro Sachschaden. Der unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

++ Verkehrsunfall mit verletztem Pedelec-Fahrer ++

Harpstedt. Am 25.11.2023 gegen 16:30 Uhr kam es auf der Delmenhorster Landstraße in Harpstedt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 61jähriger Pedelec-Fahrer aus Harpstedt leicht verletzt wurde. Ein 45jähriger Mann aus Harpstedt beabsichtigte mit seinem Pkw vom Hopfenweg nach rechts in die Delmenhorster Landstraße einzubiegen. Er übersah dabei den von rechts kommenden und bevorrechtigten Pedelec-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß wird der 61jährige leicht verletzt. Es entsteht ca. 1000 Euro Sachschaden.

++ Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht ++

Wildeshausen. Am 25.11.2023, 22:36 Uhr, kam es auf der Harpstedter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 500 Euro Sachschaden entstand. Ein 28jähriger aus Wildeshausen war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg an der Harpstedter Straße unterwegs. Unvermittelt wollte der 28jährige die Fahrbahn überqueren und stieß leicht mit dem Pkw eines 56jährigen aus Dötlingen zusammen, der auf der Harpstedter Straße unterwegs war. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine erhebliche alkoholische Beeinflussung des Radfahrers fest; 1,85 Promille ergab ein Atemalkoholtest, eine Blutprobe wurde entnommen. Der Radfahrer muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell