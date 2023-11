Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Spindaufbrüche +++ Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person +++ Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger

Delmenhorst (ots)

Harpstedt: Mehrere Spinde auf Pferdehof aufgebrochen Auf einem Pferdehof in der Gemeinde Winkelsett kam es zum Aufbruch von mehreren Spinden. Bislang unbekannte Täter begeben sich in der Nacht vom 23.11.2023 auf den 24.11.2023 auf das Gelände des Pferdehofes im Ortsteil Mahlstedt und gelangen in die frei zugängliche Stallanlage. Dort werden durch die unbekannten Täter mehrere Spinde aufgebrochen. Bei der Durchsicht der Spinde werden durch die unbekannten Täter mehrere Sättel und Zubehör aufgefunden und entwendet. Anschließend verlassen die Täter den Pferdehof in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Hude: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Ein 82-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Hude befährt am 24.11.2023, gegen 14:35 Uhr, die Bremer Straße und möchte nach links auf eine Hofeinfahrt abbiegen. Beim Abbiegen übersieht er eine im Überholvorgang befindliche 53-jährige Fahrzeugführerin, wodurch es zur Kollision kommt. Bei dem Zusammenstoß wird die 53-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 5.000,- EUR geschätzt.

Hatten: Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger Eine weibliche Person mit einem Rollator wurde am 24.11.2023, gegen 16:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Munderloh schwer verletzt. Eine 84-jährige Fußgängerin aus der Gemeinde Hatten versucht die Munderloher Straße mit ihrem Rollator zu überqueren. Ein 38-jähriger Fahrzeugführer aus Wilhelmshaven übersieht die Fußgängerin und erfasst diese. Die Fußgängerin wird durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wurde auf 2.200,-EUR geschätzt.

