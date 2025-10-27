PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 251027.1 Hohenaspe: Alkoholisierte Autofahrerin verliert Kontrolle über Transporter

Hohenaspe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam eine 25-jährige Autofahrerin in Hohenaspe von der Straße ab und prallte gegen zwei parkende Fahrzeuge. Sie stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss.

Gegen 05:30 Uhr fuhr die 25-jährige Frau aus dem Kreis Steinburg mit einem Fiat Ducato die Straße Am Burndahl aus Richtung Hauptstraße in Richtung Ortsausgang. In einer Kurve geriet sie zunächst gegen den Bordstein am rechten Fahrbahnrand, kam anschließend von der Fahrbahn ab und touchierte zwei geparkte Autos, einen Ford und einen Mercedes-Benz.

Verletzt wurde niemand. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Polizeibeamte des Polizeireviers Itzehoe ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein der deutschen Fahrerin.

Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

