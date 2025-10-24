Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251024.1 Heide: Aggressiver Mann bedroht Passanten und Polizisten

Heide (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es in Heide zu mehreren Straftaten auf dem Marktplatz. Ein stark alkoholisierter Mann beleidigte und bedrohte Passanten sowie eingesetzte Polizeibeamte. Die Polizei nahm den 49-Jährigen in Gewahrsam und leitete mehrere Strafverfahren ein.

Gegen 09:44 Uhr fiel ein 49-jähriger deutscher Mann am Markt in Heide durch aggressives Verhalten auf. Er bedrohte und beleidigte zunächst Passanten. Als Polizeibeamte des Polizeireviers Heide eintrafen, richtete er seine Beleidigungen und Drohungen auch gegen sie und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Während des Transports zur Dienststelle spuckte er einen 26-jährigen Polizeibeamten an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten anschließend eine Blutprobe. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung ein.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell