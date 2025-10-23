PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251023.1 Buchholz/Burg/Sankt Michaelisdonn: Mehrere Handwerkerfahrzeuge Ziel von Einbrechern

Buchholz/Burg/Sankt Michaelisdonn (ots)

In der Nacht zu Mittwoch verübten Unbekannte mehrere Einbrüche in Handwerkerfahrzeuge im Bereich Dithmarschen. Die Täter hatten es in allen Fällen auf Werkzeug abgesehen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen.

In Buchholz drangen Täter zwischen Dienstagabend, 17:05 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, in der Straße Stubbenberg in einen verschlossenen Handwerkertransporter ein. Auf bislang unbekannte Weise öffneten sie das Fahrzeug und stahlen diverses Werkzeug.

Auch in Burg kam es in der Nacht zu Mittwoch zu zwei gleichgelagerten Taten. Auf einem Firmengelände in der Lindenstraße manipulierten Unbekannte zwischen 23:50 Uhr und 00:10 Uhr das Schloss an der Heckklappe eines Transporters und entwendeten ebenfalls Werkzeug. Zwischen Dienstagabend, 20:00 Uhr, und Mittwochvormittag, 10:00 Uhr, öffneten Täter in der Straße Barloh einen weiteren Transporter und nahmen dort ebenfalls Handwerksgerät an sich.

In Sankt Michaelisdonn griffen zwei Täter gegen 00:50 Uhr in der Marner Straße einen abgestellten Transporter an. Sie brachen die rückwärtige Tür auf und entwendeten ebenfalls diverses Werkzeug.

Die Kriminalpolizei Heide führt in allen Fällen die Ermittlungen und prüft mögliche Zusammenhänge. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0481 940 entgegen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

