POL-IZ: 251022.5 Büsum: Einbrecher stiehlt Bargeld aus Bekleidungsgeschäft

Büsum (ots)

In der Nacht zu Dienstag drang ein Unbekannter in Büsum in ein Bekleidungsgeschäft ein und entwendete Bargeld. Die Kriminalpolizei Heide ermittelt und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter im Zeitraum zwischen Montagabend, 19:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 09:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft in der Alleestraße. Er öffnete die Eingangstür mit Gewalt, gelangte so in den Verkaufsraum und entnahm Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Anschließend verließ er das Gebäude und flüchtete unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Heide führt die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Hinweise. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Alleestraße beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0481 940 bei der Kriminalpolizei Heide.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

