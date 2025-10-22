Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251022.2 Büsum: Schiffsschrauben-Diebe festgenommen

Büsum (ots)

Am Montagabend entwendeten drei Männer in Büsum zwei Schiffsschrauben von erheblichem Wert. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den zweiten Diebstahl, folgte den Tätern und alarmierte die Polizei. Beamte des Polizeireviers Heide nahmen die Verdächtigen kurz darauf fest.

Gegen 20:15 Uhr bemerkte eine Zeugin in der Straße Am Fischereihafen den Diebstahl einer massiven Schiffsschraube. Sie beobachtete, wie die drei Männer die Beute in einen Transporter luden und davonfuhren. Während sie den Wagen im Sichtkontakt hielt, informierte sie über den Notruf 110 die Polizei und gab den Standort der Täter fortlaufend durch. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Heide stoppte das Fahrzeug wenig später und nahm die drei Männer im Alter von 52, 45 und 33 Jahren, alle bulgarische Staatsangehörige, vorläufig fest.

Videoaufzeichnungen vom Tatort zeigten, dass die Männer bereits am Nachmittag gegen 16:30 Uhr eine kleinere Schiffsschraube entwendet hatten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Bereitschaftsrichter des Amtsgerichts Meldorf einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnungen der Beschuldigten. Ermittler stellten dort die zweite gestohlene Schiffsschraube sicher.

Gegen den 33-Jährigen lag zudem ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Er kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt. Die beiden weiteren Beschuldigten blieben mangels Haftgründen auf freiem Fuß. Alle drei müssen sich in einem Strafverfahren wegen eines gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell