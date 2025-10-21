Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251021.3 Wilster: Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Wilster (ots)

In Wilster entwendeten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Motorroller samt Helm und Handschuhen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagabend gegen 22 Uhr stellte die Eigentümerin den schwarzen Roller der Marke Peugeot an der Burger Straße gegenüber der Hausnummer 32 ab. Als sie am nächsten Morgen gegen 07:45 Uhr zurückkam, war das Fahrzeug nicht mehr da. Zusammen mit dem Motorroller verschwanden ein schwarzer Motorradhelm und ein Paar schwarze Motorradhandschuhe, die sich im Inneren des Rollers befanden.

Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor.

Die Polizeistation Wilster ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04823 92270 oder per E-Mail an Wilster.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell