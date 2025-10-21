PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251021.2 Wilster: Unbekannte Täter entwenden Sitze aus VW Sharan

Wilster (ots)

In der vergangenen Woche brachen Unbekannte in Wilster einen geparkten VW Sharan auf und entwendeten mehrere Fahrzeuginnenausstattungen. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Dienstag, 14. Oktober 2025, 23:00 Uhr, und Mittwoch, 15. Oktober 2025, 12:30 Uhr, auf einem Parkplatz im Bereich der Kirche in der Straße "Am Markt". Der oder die Täter zogen das Schloss der Beifahrertür und gelangten so in den Innenraum des grauen VW Sharan eines 46-jährigen Fahrzeughalters. Sie entnahmen den Türgriff sowie fünf Sitze und entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort.

Die Polizei Wilster ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich "Am Markt" beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 04823 92270 oder per Mail an Wilster.PSt@polizei.landsh.de.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

