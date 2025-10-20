Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251020.5 Bargenstedt: Fahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall - Polizei sucht silbernen Opel Mokka

Bargenstedt (ots)

Am Sonntagabend kollidierte in Bargenstedt ein silberner Opel Mokka mit einem Verkehrsschild und setzte die Fahrt fort. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise.

Gegen 18:20 Uhr kam ein Pkw außerorts auf der B431 von der Fahrbahn ab. Etwa auf Höhe der Einmündung zur Straße Nordring stieß das Fahrzeug mit einem Verkehrsschild zusammen und beschädigte es. Anschließend entfernte sich der Wagen. Am Unfallort blieben Fahrzeugteile zurück.

Zeugen meldeten einen stark beschädigten silbernen Opel Mokka, der ihnen in Richtung Nindorf entgegen fuhr. Die Fahrerin sei etwa 50 bis 60 Jahre alt und habe kurze blonde Haare getragen. Vom Kennzeichen sei lediglich das Fragment "MED-" bekannt. Weitere Hinweise liegen nicht vor.

Die Polizeistation Meldorf ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04832 20350 oder per E-Mail an Meldorf.PSt@polizeilandsh.de zu melden.

