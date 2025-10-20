PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251020.3 Itzehoe: Einbruch in Restaurant gescheitert - Polizei stellt vier Beschuldigte

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Sonntag versuchten vier Maskierte in ein Restaurant im Itzehoer Bahnhofsgebäude einzudringen. Streifen stellten die Verdächtigen kurz darauf im Nahbereich fest. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls.

Gegen 02:10 Uhr zertrümmerten die Täter eine Fensterscheibe des Restaurants in der Bahnhofstraße, augenscheinlich um dort einzusteigen. Der Versuch misslang und die Gruppe flüchtete. Zeugen gaben umgehend eine Personenbeschreibung ab. Einsatzkräfte des Itzehoer Polizeireviers trafen wenig später vier Beschuldigte an: Einen 43-Jährigen sowie drei Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung kamen die Jugendlichen aufgrund fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 43-Jährigen 1,53 Promille. Er verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls ein.

Anna Rossol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

