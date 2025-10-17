PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251017.5 St. Michaelisdonn: Zwei E-Bikes auf Discounter-Parkplatz gestohlen - Zeugen gesucht

St. Michaelisdonn (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in St. Michaelisdonn zu zwei Diebstählen von Elektrofahrrädern. Die Polizeistation Marne sucht Zeugen.

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Burger Straße entwendeten bislang Unbekannte am Montag gegen 16 Uhr ein E-Bike, das der Eigentümer während des Einkaufs dort abgestellt hatte. Gestern, am Donnerstag, gegen 16:50 Uhr verschwand am selben Ort erneut ein Elektrofahrrad.

Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei hat zwei Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04851 95070 oder per E-Mail an Marne.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

Anna Rossol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 10:39

    POL-IZ: 251017.4 Meldorf: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer verursacht mehrere Kollisionen

    Meldorf (ots) - In Meldorf prallte am Mittwochabend ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer mehrfach gegen geparkte Autos. Er verletzte sich leicht und muss sich nun strafrechtlich verantworten. Gegen 19:52 Uhr befuhr ein 33-jähriger polnischer Staatsangehöriger mit einem Elektrokleinstfahrzeug die Hindenburgstraße in Richtung Am Bahnhof. Nach ersten Erkenntnissen ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 09:57

    POL-IZ: 251017.3 Heide: Polizei erwischt drei Personen beim Graffiti-Sprühen

    Heide (ots) - Am Mittwochabend bemerkten Polizeibeamte in einer Fußgängerunterführung in Heide drei Personen beim Sprühen von Graffiti. Zwei Tatverdächtige nahmen die Einsatzkräfte vorläufig fest, ein dritter entkam unerkannt. Gegen 22:55 Uhr bemerkte eine Streife des Polizeireviers Heide in der Unterführung unter der Stadtbrücke in der Hamburger Straße drei ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 09:55

    POL-IZ: 251017.2 Itzehoe: Zwei Männer bei Diebstahl aus Schrottcontainer gestellt

    Itzehoe (ots) - In der Nacht zu Freitag beobachtete ein Zeuge in Itzehoe zwei Männer, die sich auf dem Gelände eines Elektronikfachmarkts an einem Schrottcontainer zu schaffen machten. Die Polizei traf die Tatverdächtigen an und leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein. Gegen 00:20 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge auf dem Gelände eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren