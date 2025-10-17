Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251017.5 St. Michaelisdonn: Zwei E-Bikes auf Discounter-Parkplatz gestohlen - Zeugen gesucht

St. Michaelisdonn (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in St. Michaelisdonn zu zwei Diebstählen von Elektrofahrrädern. Die Polizeistation Marne sucht Zeugen.

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Burger Straße entwendeten bislang Unbekannte am Montag gegen 16 Uhr ein E-Bike, das der Eigentümer während des Einkaufs dort abgestellt hatte. Gestern, am Donnerstag, gegen 16:50 Uhr verschwand am selben Ort erneut ein Elektrofahrrad.

Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei hat zwei Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04851 95070 oder per E-Mail an Marne.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell