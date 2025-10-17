PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251017.4 Meldorf: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer verursacht mehrere Kollisionen

Meldorf (ots)

In Meldorf prallte am Mittwochabend ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer mehrfach gegen geparkte Autos. Er verletzte sich leicht und muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Gegen 19:52 Uhr befuhr ein 33-jähriger polnischer Staatsangehöriger mit einem Elektrokleinstfahrzeug die Hindenburgstraße in Richtung Am Bahnhof. Nach ersten Erkenntnissen verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle und prallte gegen einen geparkten Mercedes-Benz. Anschließend flüchtete er in die Marschstraße.

Während die Beamten der Polizeistation Meldorf die Unfallflucht aufnahmen, fuhr der Mann am Unfallort auf der gegenüberliegenden Straßenseite vorbei. Auf dem Gehweg stürzte er erneut und stieß gegen einen geparkten Skoda. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten eine Blutprobenentnahme an und nahmen den Mann zum Ausnüchtern in Gewahrsam. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums sowie wegen Verkehrsunfallflucht.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

