Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251017.3 Heide: Polizei erwischt drei Personen beim Graffiti-Sprühen

Heide (ots)

Am Mittwochabend bemerkten Polizeibeamte in einer Fußgängerunterführung in Heide drei Personen beim Sprühen von Graffiti. Zwei Tatverdächtige nahmen die Einsatzkräfte vorläufig fest, ein dritter entkam unerkannt.

Gegen 22:55 Uhr bemerkte eine Streife des Polizeireviers Heide in der Unterführung unter der Stadtbrücke in der Hamburger Straße drei Personen, die dort Graffiti aufsprühten. Als die Polizisten das Trio ansprachen, flüchteten alle drei zunächst.

Den Beamten gelang es, zwei der Flüchtenden nach kurzer Verfolgung einzuholen und vorläufig festzunehmen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-jährigen Deutschen und eine 22-jährige Litauerin. Die dritte Person entkam unerkannt.

Die Polizei stellte eine Spraydose sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die beiden Beschuldigten wieder auf freien Fuß. Sie müssen sich in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen dritten Beteiligten dauern an.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

