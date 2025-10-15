Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251015.4 Brunsbüttel: Vandalismus an Brücken: Verkehrsschilder beschädigt

Brunsbüttel (ots)

Zwischen Freitagvormittag und Sonntagmittag kam es in Brunsbüttel zu Sachbeschädigungen an mehreren Verkehrsschildern, die an Brücken über das Helser-Fleth aufgestellt waren. Unbekannte rissen die Schilder samt Pfosten aus dem Boden und beschädigten sie erheblich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen standen am Freitag, 10. Oktober 2025, gegen 10:00 Uhr, alle Verkehrsschilder an den Brücken im Kirchspielsweg, Meentbredenweg und Schüttungsweg ordnungsgemäß. Sie waren zuvor beidseitig installiert worden, um auf eine Gewichtsbeschränkung auf 3,5 Tonnen sowie eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h hinzuweisen. Die Pfosten reichten etwa 50 Zentimeter tief in den Boden.

Am Sonntag, 12. Oktober 2025, gegen 12:00 Uhr, stellten Verantwortliche fest, dass mehrere Schilder beschädigt am Boden lagen. Unbekannte hatten sie samt Pfosten aus dem Erdreich gerissen, wodurch sowohl Pfosten als auch Schilder selbst teils deutlich verbogen waren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Die Polizei Brunsbüttel ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Brücken beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04852 60240 oder per E-Mail an Brunsbuettel.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Björn Gustke

