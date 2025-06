Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Groß Nordende - Schmuck und Bargeld bei Wohnungseinbruchdiebstahl entwendet - Polizei sucht Zeugen

Groß Nordende (ots)

Am 20.06.2025 (Freitag) ist es zwischen 08.35 Uhr und 09.11 Uhr zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Dorfstraßen gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus, durchsuchten und durchwühlten einzelne Räume und stahlen letztlich eine Geldbörse mit ca. 300,- Euro Bargeld und diversen Mode- und Silberschmuck von bisher noch nicht bekanntem Wert.

Die Tatzeit konnte auf den kurzen Tatzeitraum aufgrund eines Zeitstempels der zum Haus gehörenden Videoüberwachung eingeschränkt werden. Die diesbezüglichen Aufzeichnungen wurde den Ermittlern zwecks Auswertung zur Verfügung gestellt. Die Auswertung steht noch aus.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Zeugen, die ungewöhnliche Feststellung in Tatort-/Tatzeitnähe zum Beispiel zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden um Mitteilung über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de gebeten.

