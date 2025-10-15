PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 251015.2 Itzehoe: Unbekannte setzen Mülltonne und Sperrmüll in Brand

Itzehoe (ots)

In Itzehoe brannten am gestrigen Abend eine Mülltonne sowie Sperrmüll. Unbekannte Täter scheinen das Feuer mutwillig entfacht zu haben. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

In der Königsberger Allee zündeten unbekannte Täter gegen 20:55 Uhr eine Restmülltonne an, die auf Höhe der Hausnummer 3 am Straßenrand stand. Zusätzlich brannten Holzregale, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite als Sperrmüll zur Abholung bereit gelegt waren. Nach aktuellem Ermittlungsstand entfachten die Täter das Feuer mithilfe von Grillanzünderwürfeln. Die Feuerwehr löschte die Brände, bevor größerer Schaden entstand. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Das Kommissariat 2 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder zum Sachverhalt geben können, sich unter 04821 6020 oder per E-Mail an Itzehoe.ItzehoeBKI@polizei.landsh.de (kein Schreibfehler!) zu melden.

Anna Rossol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

