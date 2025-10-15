Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251015.1 Itzehoe: 48-Jähriger zündet Decke an - Kripo ermittelt wegen versuchter Brandstiftung

Itzehoe (ots)

Am Dienstagabend kam es in Itzehoe zu einem Polizeieinsatz in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus. Ein 48-jähriger Mann steht im Verdacht, in dem Gebäude eine Decke angezündet, zwei Anwesende bedroht und mit einem Stein beworfen zu haben. Die Polizei nahm den stark alkoholisierten Beschuldigten fest und leitete ein Strafverfahren ein.

Nach bisherigen Ermittlungen randalierte der 48-jährige Deutsche gegen 22:00 Uhr in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Straße "Langer Peter". Zwei anwesende Personen, ein 43-jähriger Mann und ein 16-jähriger Jugendlicher, konfrontierten ihn daraufhin. Der Beschuldigte bedrohte beide verbal und warf einen Stein in ihre Richtung, traf sie aber nicht. Anschließend entzündete er in einem Raum eine Decke, um nach eigener Aussage das Gebäude in Brand zu setzen. Es kam aber lediglich zu einer Rauchentwicklung, offenes Feuer entstand nicht.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Eine Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Die Einsatzkräfte vom Itzehoer Polizeirevier brachten den Mann im Anschluss zum Ausnüchtern in das Polizeigewahrsam.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung, Hausfriedensbruchs und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

