Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251013.4 Brickeln: Stoppschild entwendet - Zeugen gesucht

Brickeln (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 08.10.2025, und Donnerstag, dem 09.10.2025, entwendete ein unbekannter Täter in Brickeln ein Verkehrsschild. Die Polizeistation Burg sucht Zeugen.

An der Kreuzung Papenknüll / Am Stellwerk stahl ein unbekannter Täter ein Stoppschild samt Rohrpfosten im Wert von ungefähr 330 Euro. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

Die Burger Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder zum Sachverhalt geben können, sich unter 04825 7799880 oder per E-Mail an Burg.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

Anna Rossol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

