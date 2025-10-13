POL-IZ: 251013.4 Brickeln: Stoppschild entwendet - Zeugen gesucht
Brickeln (ots)
Zwischen Mittwoch, dem 08.10.2025, und Donnerstag, dem 09.10.2025, entwendete ein unbekannter Täter in Brickeln ein Verkehrsschild. Die Polizeistation Burg sucht Zeugen.
An der Kreuzung Papenknüll / Am Stellwerk stahl ein unbekannter Täter ein Stoppschild samt Rohrpfosten im Wert von ungefähr 330 Euro. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.
Die Burger Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder zum Sachverhalt geben können, sich unter 04825 7799880 oder per E-Mail an Burg.PSt@polizei.landsh.de zu melden.
