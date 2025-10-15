Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251015.3 Heide: Unbekannte greifen Personen mit Schlagstock und Schlagring an

Heide (ots)

Am Dienstagnachmittag griff eine Gruppe junger Männer in Heide einen 16- und einen 20-Jährigen mit einem Schlagstock und einem Schlagring an und flüchtete anschließend. Die beiden Geschädigten blieben leicht verletzt. Die Polizei ermittelt.

Um 14:50 Uhr trafen die Geschädigten in der Straße Am Kleinbahnhof auf die unbekannte Tätergruppe, bestehend aus acht bis zehn jungen Männern. Nach aktuellem Ermittlungsstand griffen die Personen unvermittelt mithilfe eines Schlagstocks und eines Schlagrings an. Als sich mehrere Passanten näherten, seien die Täter geflüchtet. Die beiden Geschädigten erlitten leichte Verletzungen.

Die Täter konnten trotz Fahndungsmaßnahmen bislang nicht ermittelt werden. Sie sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt sein. Eine der Personen sei circa 160 cm groß und schlank gewesen. Er habe schwarzes Haar und einen Schnurrbart sowie helle Bekleidung getragen. Ein weiterer Täter sei circa 180 cm groß, schlank und habe ebenfalls schwarzes Haar und helle Kleidung getragen.

Die Kriminalpolizei Heide ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 0481 940 oder per E-Mail an Heide.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

