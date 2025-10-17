PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251017.2 Itzehoe: Zwei Männer bei Diebstahl aus Schrottcontainer gestellt

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Freitag beobachtete ein Zeuge in Itzehoe zwei Männer, die sich auf dem Gelände eines Elektronikfachmarkts an einem Schrottcontainer zu schaffen machten. Die Polizei traf die Tatverdächtigen an und leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

Gegen 00:20 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge auf dem Gelände eines Elektronikfachmarkts in der Otto-F.-Alsen-Straße zwei Männer, die Metallteile aus einem Schrottcontainer entnahmen. Er informierte umgehend die Polizei über den Notruf 110. Eine Streife des Itzehoer Polizeireviers erreichte den Einsatzort kurze Zeit später und traf die beiden Tatverdächtigen, einen 32-jährigen und einen 42-jährigen serbischen Staatsangehörigen, noch auf dem Gelände an.

Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung kamen die beiden Beschuldigten auf freien Fuß.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

