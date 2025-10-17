PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251017.1 Brunsbüttel: Werkzeugdiebstahl auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Brunsbüttel (ots)

Anfang Oktober brachen Unbekannte in Brunsbüttel einen Baucontainer auf und entwendeten daraus eine Rüttelplatte. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Diebstahl im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 01. Oktober 2025, 18:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 02. Oktober 2025, 07:00 Uhr, auf einer Baustelle in der Ostermoorer Straße. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem verschlossenen Baucontainer und entnahmen daraus eine hochwertige Rüttelplatte. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Ermittler des Polizeireviers Brunsbüttel haben ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahl eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ostermoorer Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04852 60240 oder per E-Mail an Brunsbuettel.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 15:41

    POL-IZ: 251015.4 Brunsbüttel: Vandalismus an Brücken: Verkehrsschilder beschädigt

    Brunsbüttel (ots) - Zwischen Freitagvormittag und Sonntagmittag kam es in Brunsbüttel zu Sachbeschädigungen an mehreren Verkehrsschildern, die an Brücken über das Helser-Fleth aufgestellt waren. Unbekannte rissen die Schilder samt Pfosten aus dem Boden und beschädigten sie erheblich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 14:35

    POL-IZ: 251015.3 Heide: Unbekannte greifen Personen mit Schlagstock und Schlagring an

    Heide (ots) - Am Dienstagnachmittag griff eine Gruppe junger Männer in Heide einen 16- und einen 20-Jährigen mit einem Schlagstock und einem Schlagring an und flüchtete anschließend. Die beiden Geschädigten blieben leicht verletzt. Die Polizei ermittelt. Um 14:50 Uhr trafen die Geschädigten in der Straße Am Kleinbahnhof auf die unbekannte Tätergruppe, bestehend ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 12:04

    POL-IZ: 251015.2 Itzehoe: Unbekannte setzen Mülltonne und Sperrmüll in Brand

    Itzehoe (ots) - In Itzehoe brannten am gestrigen Abend eine Mülltonne sowie Sperrmüll. Unbekannte Täter scheinen das Feuer mutwillig entfacht zu haben. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. In der Königsberger Allee zündeten unbekannte Täter gegen 20:55 Uhr eine Restmülltonne an, die auf Höhe der Hausnummer 3 am Straßenrand stand. Zusätzlich brannten Holzregale, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren