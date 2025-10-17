Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251017.1 Brunsbüttel: Werkzeugdiebstahl auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Brunsbüttel (ots)

Anfang Oktober brachen Unbekannte in Brunsbüttel einen Baucontainer auf und entwendeten daraus eine Rüttelplatte. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Diebstahl im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 01. Oktober 2025, 18:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 02. Oktober 2025, 07:00 Uhr, auf einer Baustelle in der Ostermoorer Straße. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem verschlossenen Baucontainer und entnahmen daraus eine hochwertige Rüttelplatte. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Ermittler des Polizeireviers Brunsbüttel haben ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahl eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ostermoorer Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04852 60240 oder per E-Mail an Brunsbuettel.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Björn Gustke

