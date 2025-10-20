Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251020.4 Heide: Nach Schlägerei filmt Beteiligter Einsatzkräfte - Ermittlungen eingeleitet

In der Nacht zu Samstag kam es in Heide zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Beide verletzten sich leicht. Einer der Beteiligten filmte anschließend die Einsatzkräfte, sodass die Polizei sein Smartphone als Beweismittel beschlagnahmte.

Gegen 03:35 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Landvogt-Johannsen-Straße. Dort gerieten ein 19-jähriger und ein 20-jähriger Ukrainer in Streit, der in gegenseitige Körperverletzungen mündete. Eine Rettungsdienstbesatzung untersuchte beide leicht verletzten Beteiligten. Sie mussten nicht ins Krankenhaus.

Die Männer zeigten sich den Polizeibeamten gegenüber äußerst unkooperativ und aggressiv. Sie verweigerten Angaben zum Sachverhalt und gaben ihre Personalien nicht preis. Stattdessen filmte der 20-Jährige mit seinem Smartphone und hielt das Gerät unmittelbar vor das Gesicht eines 26-jährigen Polizeibeamten, von dem er eine Porträtaufnahme fertigte und damit in dessen Recht am eigenen Bild eingriff. Auf Anordnung einer Bereitschaftsstaatsanwältin beschlagnahmten die Polizeibeamten das Smartphone des Beschuldigten als Beweismittel.

Die Einsatzkräfte leiteten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, falscher Namensangabe und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes ein.

