Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251020.6 Sankt Michaelisdonn: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Tourist-Information

Sankt Michaelisdonn (ots)

Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in die Tourist-Information in Sankt Michaelisdonn ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, stahlen zwei Tresore und entkamen unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Montagmorgen, 08:20 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße. Sie öffneten ein Fenster, gelangten so in das Gebäude und stemmten zwei Tresore aus einer massiven Wand. Beide Tresore nahmen sie anschließend mit. Welche Gegenstände oder Werte sich darin befanden, ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei in Heide führt die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Hinweise. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bahnhofstraße beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0481 940 bei der Kriminalpolizei Heide.

