Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251021.1 Brunsbüttel: Hakenkreuz auf Denkmal aufgemalt - Polizei sucht Zeugen

Brunsbüttel (ots)

Ein unbekannter Täter hat in Brunsbüttel ein Hakenkreuz auf ein Denkmal gemalt. Die Polizei entfernte das Symbol und leitete ein Strafverfahren ein. Die Kriminalpolizei Itzehoe bittet um Hinweise.

Am Montagnachmittag entdeckte eine Mitarbeiterin der Stadt Brunsbüttel ein mit Kreide gemaltes Hakenkreuz auf dem Gefallenen-Denkmal in der Kautzstraße. Nach der Sachverhaltsaufnahme entfernten die eingesetzten Polizeibeamten des Brunsbütteler Polizeireviers das Symbol.

Im Umfeld des Tatorts fanden die Einsatzkräfte keine weiteren Symbole oder Spuren. Hinweise auf eine tatverdächtige Person ergaben sich nicht. Der Tatzeitraum lässt sich derzeit nicht eingrenzen.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04821 6020 oder per E-Mail an Itzehoe.ItzehoeBKI@polizei.landsh.de (kein Schreibfehler!).

Björn Gustke

