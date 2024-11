Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Sturmtief über Dresden - mehrere Feuerwehreinsätze

Dresden (ots)

28. November 2024, seit 04:00 Uhr

gesamter Leitstellenbereich

Seit den frühen Morgenstunden warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 km/h, die den gesamten Leitstellenbereich erfassen. Dieser umfasst die Landeshauptstadt Dresden sowie die Landkreise Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Meißen. Trotz teils heftiger Böen in Dresden musste die Feuerwehr Dresden bislang nur zu sieben Einsatzstellen ausrücken. Allerdings wird damit gerechnet, dass sich diese Zahl im Laufe des Tages weiter erhöht.

Auf der Zirkusstraße wurden um 9:20 Uhr zwölf Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt alarmiert, nachdem sich zwei große Metallteile von der Fassade des Betriebsgebäudes von GlaxoSmithKline gelöst hatten. Diese drohten, auf Gehweg und Straße zu stürzen. Die Feuerwehr sicherte den Bereich ab und brachte eine Drehleiter in Stellung. Gemeinsam mit einem Dachdecker konnten die losen Teile befestigt werden. Der Einsatz wurde durch die starken Böen erschwert. Verletzte gab es nicht. Um 11:37 Uhr wurden die Einsatzmaßnahmen beendet.

Weitere Einsätze im Stadtgebiet

Unter anderem in Seidnitz, Omsewitz und Cossebaude beseitigte die Feuerwehr umgestürzte Bäume oder herabzustürzende Äste. Aktuell sind Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Löbtau sowie ein Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) in Dresden-Cotta auf der Hörigstraße im Einsatz. Ein großer Baum droht dort gegen ein Wohngebäude zu kippen. Der Bereich wurde abgesichert, und Spezialkräfte für Baumpflege beginnen in Kürze mit der Beseitigung des Baumes. Um die Arbeiten zu unterstützen wurde ein Kran angefordert, der zur Entlastung des Baumes eingesetzt werden soll.

Ausblick und Hinweise für die Bevölkerung Die Wetterlage wird voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern. Die Feuerwehr Dresden beobachtet die Lage genau und appelliert an die Bevölkerung, weiterhin wachsam zu bleiben. Tipps zum richtigen Verhalten bei Sturm finden Sie auf der städtischen Webseite: www.dresden.de/sturm.

