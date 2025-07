Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfall auf Parkplatz? - Wir suchen Zeuginnen oder Zeugen

Viersen (ots)

Gegen 13.45 Uhr am Montag ist eine 65-Jährige aus Viersen auf dem Parkplatz am Ärztehaus am Willy-Brandt-Ring in Viersen als Fußgängerin von einem vorbeifahrenden Auto "gestriffen" und dabei leicht verletzt worden. Sie konnte das Kennzeichen fotografieren und erstattete Anzeige.

Dadurch war die Fahrerin des Pkw, eine 63-jährige Viersenerin, schnell ermittelt. Sie bestreitet, dass es eine Berührung gab. Das Verkehrskommissariat ermittelt und sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die den Vorfall auf dem Parkplatz beobachtet haben. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (673)

