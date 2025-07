POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und E-Scooter-Fahrer - Letzterer flüchtet vom Unfallort

Nettetal-Hinsbeck (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag sind ein oder mehrere Unbekannte in ein Restaurant in Hinsbeck-Hombergen eingebrochen. Sie hebelten nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen eine Tür auf und gelangten so in das Restaurant, wo sie Bargeld erbeuteten. Die Tatzeit liegt zwischen 23 Uhr am Sonntagabend und 0.45 Uhr in der Nacht. Das ...

