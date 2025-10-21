Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251021.4 Kellinghusen: Auseinandersetzung eskaliert - Mann erleidet Stichverletzung

Kellinghusen (ots)

Am Montagabend kam es in Kellinghusen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein 32-Jähriger durch einen Messerstich Verletzungen erlitt. Die Polizei nahm den 17-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest und leitete Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen begegneten sich die beiden Männer gegen 20:30 Uhr an der Kreuzung Lindenstraße / Königsberger Straße. Sie kannten sich bereits und gerieten in Streit. Während des Streits zog der 17-jährige Deutsche aus Kellinghusen ein Messer und stach seinem 32-jährigen Kontrahenten aus dem Kreis Steinburg in den Bauch.

Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, schwebte aber zu keinem Zeitpunkt in Lebensgefahr.

Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Da der Jugendliche mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis stand, entnahm ihm ein Arzt auf dem Polizeirevier Itzehoe eine Blutprobe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließ die Polizei den 17-Jährigen mangels Haftgründen.

Die Polizeistation Kellinghusen ermittelt in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Björn Gustke

