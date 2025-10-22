PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251022.1 Heide: PKW gerät in Brand - Wohnhaus beschädigt

Heide (ots)

In der Nacht zu Mittwoch geriet in Heide ein geparkter Audi in Brand. Das Feuer beschädigte auch ein Wohnhaus und einen angrenzenden Busch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 03:00 Uhr bemerkten Anwohner in der Stiftstraße Flammen an einem dort abgestellten Audi eines 23-jährigen Mannes und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Der Wagen stand unmittelbar neben einem Wohnhaus, dessen Fensterscheiben durch die Hitzeeinwirkung rissen. Auch ein neben dem Fahrzeug stehender Busch fing Feuer.

Die Freiwillige Feuerwehr Heide löschte die Flammen und meldete gegen 03:45 Uhr "Feuer aus". Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese ist bislang unklar, eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Stiftstraße beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0481 940 bei der Kriminalpolizei Heide.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 15:29

    POL-IZ: 251021.4 Kellinghusen: Auseinandersetzung eskaliert - Mann erleidet Stichverletzung

    Kellinghusen (ots) - Am Montagabend kam es in Kellinghusen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein 32-Jähriger durch einen Messerstich Verletzungen erlitt. Die Polizei nahm den 17-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest und leitete Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Nach bisherigen Erkenntnissen begegneten sich die ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:36

    POL-IZ: 251021.3 Wilster: Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

    Wilster (ots) - In Wilster entwendeten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Motorroller samt Helm und Handschuhen. Die Polizei sucht Zeugen. Am Freitagabend gegen 22 Uhr stellte die Eigentümerin den schwarzen Roller der Marke Peugeot an der Burger Straße gegenüber der Hausnummer 32 ab. Als sie am nächsten Morgen gegen 07:45 Uhr zurückkam, war das ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 09:53

    POL-IZ: 251021.2 Wilster: Unbekannte Täter entwenden Sitze aus VW Sharan

    Wilster (ots) - In der vergangenen Woche brachen Unbekannte in Wilster einen geparkten VW Sharan auf und entwendeten mehrere Fahrzeuginnenausstattungen. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Dienstag, 14. Oktober 2025, 23:00 Uhr, und Mittwoch, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren