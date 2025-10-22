POL-IZ: 251022.1 Heide: PKW gerät in Brand - Wohnhaus beschädigt
Heide (ots)
In der Nacht zu Mittwoch geriet in Heide ein geparkter Audi in Brand. Das Feuer beschädigte auch ein Wohnhaus und einen angrenzenden Busch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.
Gegen 03:00 Uhr bemerkten Anwohner in der Stiftstraße Flammen an einem dort abgestellten Audi eines 23-jährigen Mannes und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Der Wagen stand unmittelbar neben einem Wohnhaus, dessen Fensterscheiben durch die Hitzeeinwirkung rissen. Auch ein neben dem Fahrzeug stehender Busch fing Feuer.
Die Freiwillige Feuerwehr Heide löschte die Flammen und meldete gegen 03:45 Uhr "Feuer aus". Verletzt wurde niemand.
Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese ist bislang unklar, eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Stiftstraße beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0481 940 bei der Kriminalpolizei Heide.
Björn Gustke
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe
Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de
Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell