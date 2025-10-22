Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251022.1 Heide: PKW gerät in Brand - Wohnhaus beschädigt

Heide (ots)

In der Nacht zu Mittwoch geriet in Heide ein geparkter Audi in Brand. Das Feuer beschädigte auch ein Wohnhaus und einen angrenzenden Busch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 03:00 Uhr bemerkten Anwohner in der Stiftstraße Flammen an einem dort abgestellten Audi eines 23-jährigen Mannes und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Der Wagen stand unmittelbar neben einem Wohnhaus, dessen Fensterscheiben durch die Hitzeeinwirkung rissen. Auch ein neben dem Fahrzeug stehender Busch fing Feuer.

Die Freiwillige Feuerwehr Heide löschte die Flammen und meldete gegen 03:45 Uhr "Feuer aus". Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese ist bislang unklar, eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Stiftstraße beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0481 940 bei der Kriminalpolizei Heide.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell