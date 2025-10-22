Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251022.3 Hohenaspe: Einbruch in Einfamilienhaus

Hohenaspe (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen drang ein Unbekannter in Hohenaspe in ein Einfamilienhaus ein, durchsuchte die Räume und stahl Schmuck. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Täter im Zeitraum zwischen Montag, 14:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 09:00 Uhr, in das Haus in der Straße Am Burndahl ein. Er öffnete gewaltsam ein Fenster, gelangte so in das Gebäude und durchsuchte mehrere Räume. Anschließend entnahm er Schmuckstücke und entfernte sich unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahl und sucht Zeugen. Personen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Am Burndahl gemacht haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 04821 6020.

Björn Gustke

