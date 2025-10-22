PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 251022.3 Hohenaspe: Einbruch in Einfamilienhaus

Hohenaspe (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen drang ein Unbekannter in Hohenaspe in ein Einfamilienhaus ein, durchsuchte die Räume und stahl Schmuck. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Täter im Zeitraum zwischen Montag, 14:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 09:00 Uhr, in das Haus in der Straße Am Burndahl ein. Er öffnete gewaltsam ein Fenster, gelangte so in das Gebäude und durchsuchte mehrere Räume. Anschließend entnahm er Schmuckstücke und entfernte sich unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahl und sucht Zeugen. Personen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Am Burndahl gemacht haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 04821 6020.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

  • 22.10.2025 – 11:40

    POL-IZ: 251022.2 Büsum: Schiffsschrauben-Diebe festgenommen

    Büsum (ots) - Am Montagabend entwendeten drei Männer in Büsum zwei Schiffsschrauben von erheblichem Wert. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den zweiten Diebstahl, folgte den Tätern und alarmierte die Polizei. Beamte des Polizeireviers Heide nahmen die Verdächtigen kurz darauf fest. Gegen 20:15 Uhr bemerkte eine Zeugin in der Straße Am Fischereihafen den ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 11:38

    POL-IZ: 251022.1 Heide: PKW gerät in Brand - Wohnhaus beschädigt

    Heide (ots) - In der Nacht zu Mittwoch geriet in Heide ein geparkter Audi in Brand. Das Feuer beschädigte auch ein Wohnhaus und einen angrenzenden Busch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Gegen 03:00 Uhr bemerkten Anwohner in der Stiftstraße Flammen an einem dort abgestellten Audi eines 23-jährigen Mannes und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Der Wagen stand unmittelbar neben einem ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 15:29

    POL-IZ: 251021.4 Kellinghusen: Auseinandersetzung eskaliert - Mann erleidet Stichverletzung

    Kellinghusen (ots) - Am Montagabend kam es in Kellinghusen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein 32-Jähriger durch einen Messerstich Verletzungen erlitt. Die Polizei nahm den 17-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest und leitete Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Nach bisherigen Erkenntnissen begegneten sich die ...

    mehr
