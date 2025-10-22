Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251022.4 Itzehoe: Schmuck und Münzen bei Einbruch entwendet

Itzehoe (ots)

Zwischen Samstag und Dienstag drang ein Unbekannter in Itzehoe in ein Einfamilienhaus ein und stahl Schmuck sowie Münzen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 17:30 Uhr, betrat ein unbekannter Täter das Grundstück eines Einfamilienhauses im Von-Stauffenberg-Weg. Er hebelte im rückwärtigen Bereich ein Fenster auf und gelangte so in das Gebäude. Im Inneren durchsuchte der Einbrecher mehrere Räume und entnahm Schmuck und Münzen. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet um Hinweise. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Von-Stauffenberg-Wegs beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 04821 6020 bei der Kriminalpolizei Itzehoe.

Björn Gustke

