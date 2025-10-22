PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251022.4 Itzehoe: Schmuck und Münzen bei Einbruch entwendet

Itzehoe (ots)

Zwischen Samstag und Dienstag drang ein Unbekannter in Itzehoe in ein Einfamilienhaus ein und stahl Schmuck sowie Münzen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 17:30 Uhr, betrat ein unbekannter Täter das Grundstück eines Einfamilienhauses im Von-Stauffenberg-Weg. Er hebelte im rückwärtigen Bereich ein Fenster auf und gelangte so in das Gebäude. Im Inneren durchsuchte der Einbrecher mehrere Räume und entnahm Schmuck und Münzen. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet um Hinweise. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Von-Stauffenberg-Wegs beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 04821 6020 bei der Kriminalpolizei Itzehoe.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 11:41

    POL-IZ: 251022.3 Hohenaspe: Einbruch in Einfamilienhaus

    Hohenaspe (ots) - Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen drang ein Unbekannter in Hohenaspe in ein Einfamilienhaus ein, durchsuchte die Räume und stahl Schmuck. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt und bittet um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Täter im Zeitraum zwischen Montag, 14:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 09:00 Uhr, in das Haus in der Straße Am Burndahl ein. Er öffnete gewaltsam ein ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 11:40

    POL-IZ: 251022.2 Büsum: Schiffsschrauben-Diebe festgenommen

    Büsum (ots) - Am Montagabend entwendeten drei Männer in Büsum zwei Schiffsschrauben von erheblichem Wert. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den zweiten Diebstahl, folgte den Tätern und alarmierte die Polizei. Beamte des Polizeireviers Heide nahmen die Verdächtigen kurz darauf fest. Gegen 20:15 Uhr bemerkte eine Zeugin in der Straße Am Fischereihafen den ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 11:38

    POL-IZ: 251022.1 Heide: PKW gerät in Brand - Wohnhaus beschädigt

    Heide (ots) - In der Nacht zu Mittwoch geriet in Heide ein geparkter Audi in Brand. Das Feuer beschädigte auch ein Wohnhaus und einen angrenzenden Busch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Gegen 03:00 Uhr bemerkten Anwohner in der Stiftstraße Flammen an einem dort abgestellten Audi eines 23-jährigen Mannes und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Der Wagen stand unmittelbar neben einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren