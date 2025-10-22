Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251022.6 Osterrade: Auto überschlägt sich auf Landstraße - Fahrerin leicht verletzt

Osterrade (ots)

Am Mittwochmorgen überschlug sich auf der Landesstraße 148 zwischen Osterrade und Süderrade ein Auto. Eine junge Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen.

Gegen 06:25 Uhr befuhr eine 18-jährige Autofahrerin mit ihrem Audi die Albersdorfer Straße (L 148) aus Osterrade kommend in Richtung Süderrade. Auf der nassen Fahrbahn geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich. Der Audi kam anschließend auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte der Polizei Heide nahmen den Unfall auf, die Landesstraße blieb für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell