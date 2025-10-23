PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 251023.2 Heiligenstedten: Einbruch in Bäckerei

Heiligenstedten (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in eine Bäckerei ein und stahlen einen Tresor mit Bargeld. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt und sucht Zeugen.

Zwischen Mittwochabend, 17:45 Uhr, und Donnerstagmorgen, 04:20 Uhr, drangen Unbekannte in eine Bäckerei am Juliankadamm in Heiligenstedten ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Sie entwendeten einen Tresor mit einer bislang nicht bekannten Bargeldsumme und flohen anschließend unerkannt.

Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Juliankadamms bemerkt hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 04821 6020.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

