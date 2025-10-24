PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251024.3 Eddelak: Autofahrerin fährt betrunken und ohne Führerschein

Eddelak (ots)

Gestern Abend kontrollierte die Polizei nach einem Zeugenhinweis in Eddelak eine Autofahrerin, die deutlich unter Alkoholeinfluss stand und keinen Führerschein besitzt.

Gegen 20:00 Uhr stoppte eine Streife des Brunsbütteler Polizeireviers in der Liebesallee einen Kleinwagen, den eine 59-jährige deutsche Frau aus dem Kreis Dithmarschen steuerte. Zuvor hatte ein Zeuge die Polizei informiert, nachdem das Fahrzeug in Brunsbüttel losgefahren war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,44 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass die Fahrerin keine Fahrerlaubnis besitzt.

Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobenentnahme an, die ein Arzt auf dem Polizeirevier in Brunsbüttel durchführte. Um eine erneute Trunkenheitsfahrt zu verhindern, stellten die Einsatzkräfte den Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen die Frau läuft nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 11:46

    POL-IZ: 251024.1 Heide: Aggressiver Mann bedroht Passanten und Polizisten

    Heide (ots) - Am Donnerstagvormittag kam es in Heide zu mehreren Straftaten auf dem Marktplatz. Ein stark alkoholisierter Mann beleidigte und bedrohte Passanten sowie eingesetzte Polizeibeamte. Die Polizei nahm den 49-Jährigen in Gewahrsam und leitete mehrere Strafverfahren ein. Gegen 09:44 Uhr fiel ein 49-jähriger deutscher Mann am Markt in Heide durch aggressives ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 10:02

    POL-IZ: 251023.2 Heiligenstedten: Einbruch in Bäckerei

    Heiligenstedten (ots) - In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in eine Bäckerei ein und stahlen einen Tresor mit Bargeld. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt und sucht Zeugen. Zwischen Mittwochabend, 17:45 Uhr, und Donnerstagmorgen, 04:20 Uhr, drangen Unbekannte in eine Bäckerei am Juliankadamm in Heiligenstedten ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Sie entwendeten einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren