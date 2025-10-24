Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251024.3 Eddelak: Autofahrerin fährt betrunken und ohne Führerschein

Eddelak (ots)

Gestern Abend kontrollierte die Polizei nach einem Zeugenhinweis in Eddelak eine Autofahrerin, die deutlich unter Alkoholeinfluss stand und keinen Führerschein besitzt.

Gegen 20:00 Uhr stoppte eine Streife des Brunsbütteler Polizeireviers in der Liebesallee einen Kleinwagen, den eine 59-jährige deutsche Frau aus dem Kreis Dithmarschen steuerte. Zuvor hatte ein Zeuge die Polizei informiert, nachdem das Fahrzeug in Brunsbüttel losgefahren war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,44 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass die Fahrerin keine Fahrerlaubnis besitzt.

Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobenentnahme an, die ein Arzt auf dem Polizeirevier in Brunsbüttel durchführte. Um eine erneute Trunkenheitsfahrt zu verhindern, stellten die Einsatzkräfte den Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen die Frau läuft nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell