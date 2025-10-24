PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: Heide: Alkoholisierter 19-Jähriger entwendet Lieferfahrzeug - Flüchtigen nach Unfall festgenommen

Heide (ots)

In der vergangenen Nacht entwendete ein alkoholisierter 19-Jähriger ein Auto in Heide. Bei einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei verunfallte der Täter und floh anschließend zu Fuß. Die Beamten nahmen den polnischen Staatsbürger fest.

Gegen 22:50 Uhr stellte ein Restaurantmitarbeiter sein Lieferfahrzeug unabgeschlossen und mit laufendem Motor vor dem Restaurant in der Hafenstraße ab, um kurz die nächste Lieferung zu holen. In der Zeit stieg der 19-jährige Täter in das Fahrzeug und fuhr zur Autobahn 23 in Richtung Itzehoe.

Im Rahmen einer ausgeweiteten Fahndung stellten Beamte des Itzehoer Polizeireviers das Fahrzeug auf Höhe der Abfahrt Itzehoe-Mitte fest und verfolgten es. Die Fahrt endete in der Schenefelder Chaussee in Itzehoe, wo bereits ein weiterer Streifenwagen den Weg absperrte. Der Fluchtfahrer versuchte vorbeizuziehen, streifte das Polizeifahrzeug, prallte gegen einen Gartenzaun und kam an einem Baum zum Stehen. Der Täter blieb unverletzt und führte seine Flucht zu Fuß fort. Die Einsatzkräfte konnten ihn nach kurzer Verfolgung festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,89 Promille, sodass ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Da der Mann keine Ausweisdokumente mitführte, verblieb er zur Feststellung seiner Identität zunächst in Polizeigewahrsam.

Die Polizei hat Strafverfahren wegen Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholgenuss und illegalen Autorennens eingeleitet.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Fahrzeugführer verpflichtet sind, auch bei kurzen Abwesenheiten das Auto vor unbefugtem Gebrauch zu sichern. Hierzu gehören das Abziehen des Schlüssels und das Abschließen. Ein laufender Motor oder ein unverschlossenes Fahrzeug erleichtert Straftaten erheblich.

Anna Rossol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

