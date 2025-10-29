Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251029.1 Itzehoe: Trunkenheit, Urkundenfälschung und Missbrauch von Notrufen - nächtliche Polizeikontrolle führt zu mehreren Anzeigen

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kontrollierte die Polizei in Itzehoe einen 21-jährigen Autofahrer, der betrunken, ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen unterwegs war. Er steht zudem im Verdacht, einen Notruf missbräuchlich abgesetzt und falsche Personalien angegeben zu haben.

Gegen 00:40 Uhr erhielten mehrere Streifenwagen des Polizeireviers Itzehoe den Auftrag, zu einem Parkplatz in der Otto-F.-Alsen-Straße zu fahren. Dort sollten nach Zeugenangaben mehrere Fahrzeuge mit riskanten Fahrmanövern den Straßenverkehr gefährden. Beim Eintreffen der Streifen war von den Autos jedoch nichts mehr zu sehen.

Kurz darauf meldete sich ein weiterer Autofahrer, der schilderte, dass ein anderes Fahrzeug beinahe in die Seite seines roten Hyundais gefahren sei. Der Zeuge gab zudem ein Kennzeichen an. Gegen 00:53 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in der Portland-Cement-Straße einen dunkelblauen Ford mit passendem Kennzeichen.

Der 21-jährige deutsche Fahrer aus Itzehoe gab an, selbst der Hinweisgeber auf die vermeintlich driftenden Fahrzeuge gewesen zu sein. Im Verlauf der Kontrolle verstrickte er sich jedoch in Widersprüche und gab falsche Personalien an. Nach bisherigen Erkenntnissen hat die angegebene Straßenverkehrsgefährdung auf dem Parkplatz nicht stattgefunden.

Die Überprüfung ergab, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und deutlich nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,31 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass sich an dem Ford gestohlene Kennzeichen befanden. Die Eigentumsverhältnisse des Fahrzeugs sind derzeit noch unklar.

Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Missbrauchs von Notrufen ein. Zudem erwartet den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Namensangabe.

Björn Gustke

