POL-IZ: 251028.2 Besdorf: Untersuchungshaftbefehl gegen 20-Jährigen erlassen (Folgemeldung zu 251028.1)

Besdorf (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

Am Montagnachmittag kam es in Besdorf zu einem Tötungsdelikt. Ein 20-jähriger Deutscher steht im Verdacht, eine 65-jährige Angehörige getötet zu haben. Einsatzkräfte nahmen den Mann am Montagabend in Itzehoe fest.

Mittlerweile hat die Haftrichterin am Amtsgericht Itzehoe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Mordes aus Habgier und Heimtücke erlassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass es im Rahmen der für das Opfer überraschend ausgeführten Tat zu einer Diebstahlshandlung kam.

Der Mann befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. Die Mordkommission der Itzehoer Kriminalpolizei ermittelt weiterhin zu den Hintergründen der Tat. Weitere Auskünfte zur Tatmotivation und Tatausführung können derzeit mit Rücksicht auf diese Ermittlungen nicht gegeben werden.

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Björn Gustke, Polizeidirektion Itzehoe

