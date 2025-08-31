Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkrs. Konstanz) Parkrempler - Verursacher gesucht (30.08.2025)

Reichenau (ots)

Am Samstag, 30.08.2025, zwischen 16.15 und 16.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes Lidl in Reichenau, Am Wollmatinger Ried, ein Audi A3 vermutlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Audi trug auf der Fahrerseite mehrere Kratzspuren davon, der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim PR Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell