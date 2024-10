Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflüchtiger gesucht - auffällige Fahrzeugteile an der Unfallstelle

Bücken (ots)

(beh) In der Nacht auf den 15.10.2024 wird in der Bäckerstraße in 27333 Bücken ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter PKW erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtet daraufhin. An der Unfallstelle werden auffällige Fahrzeugteile von schwarzen/ neongrünen Radkappen vom verursachenden Fahrzeug aufgefunden. Die Polizei Hoya bittet um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell