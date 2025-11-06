PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht - Polizei bittet um Hinweise

Teistungen (ots)

In Teistungen im Eichsfeldkreis kam es im Zeitraum zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Neuen Straße. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beutegut. Bisherigen Ermittlungen zufolge entwendeten die Einbrecher unter anderem Bargeld.

Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz und sicherte Spuren am Tatort.

Wer kann Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben? Wem sind im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0287890

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

