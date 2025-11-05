Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit gemessen

Nohra (ots)

Beamte der Landespolizeiinspektion Nordhausen führten am Dienstag im Bereich der Sondershäuser Straße, in der Nähe eines Kindergartens und einer Grundschule, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Bei einem Durchlauf von fast 700 Fahrzeugen waren mehr als 30 Fahrzeugführern zu schnell unterwegs und überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Ein Drittel der Ertappten müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

Rekordhalter an diesem Tag war der Fahrer eines Mercedes, bei welchem eine Geschwindigkeit von 82 km/h gemessen wurde. Der Verkehrssünder war folglich mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Den Fahrer erwarten nun neben Punkten in der Verkehrssünderkartei und einem mehrmonatigen Fahrverbot auch ein hohes Bußgeld.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell