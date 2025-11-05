PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit gemessen

Nohra (ots)

Beamte der Landespolizeiinspektion Nordhausen führten am Dienstag im Bereich der Sondershäuser Straße, in der Nähe eines Kindergartens und einer Grundschule, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Bei einem Durchlauf von fast 700 Fahrzeugen waren mehr als 30 Fahrzeugführern zu schnell unterwegs und überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Ein Drittel der Ertappten müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

Rekordhalter an diesem Tag war der Fahrer eines Mercedes, bei welchem eine Geschwindigkeit von 82 km/h gemessen wurde. Der Verkehrssünder war folglich mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Den Fahrer erwarten nun neben Punkten in der Verkehrssünderkartei und einem mehrmonatigen Fahrverbot auch ein hohes Bußgeld.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 15:32

    LPI-NDH: Einbrecher in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Bad Langensalza (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 4.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter widerrechtlich in das Wohnhaus in der Niederhöfer Straße ein. Der oder die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld und Fahrzeugschlüssel. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet um Hinweise. Wer kann Angaben zu ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 15:31

    LPI-NDH: Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

    Bielen (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein Verkehrsteilnehmer am Mittwochmorgen bei einem Unfall, der sich im Landkreis Nordhausen ereignete. Er war mit einem Fahrzeug kurz vor 9 Uhr auf der Landstraße 3080 in Richtung Bielen unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang Bielen aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 08:38

    LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

    Leinefelde (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld führten am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, eine Verkehrskontrolle in der Ortslage Leinefelde durch. Beim Fahrer eines VW wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von mehr als 1,6 Promille anzeigte. Daraufhin wurde der Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutentnahme gebracht. Die Beamten leiteten ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren