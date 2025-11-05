Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Bad Langensalza (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 4.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter widerrechtlich in das Wohnhaus in der Niederhöfer Straße ein. Der oder die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld und Fahrzeugschlüssel.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet um Hinweise. Wer kann Angaben zu Tat oder Täterschaft machen? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0287683

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell