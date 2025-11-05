Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Bielen (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein Verkehrsteilnehmer am Mittwochmorgen bei einem Unfall, der sich im Landkreis Nordhausen ereignete. Er war mit einem Fahrzeug kurz vor 9 Uhr auf der Landstraße 3080 in Richtung Bielen unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang Bielen aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer kam zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Straße war bis etwa 9.45 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell