Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pflichtwidrig vom Unfallort entfernt - Zeugen gesucht

Bad Frankenhausen (ots)

Gegen 16.15 Uhr kam es am Dienstag zu einer Verkehrsunfallflucht in der Gebickestraße. Ersten Erkenntnissen zu Folge kollidierte ein Fahrzeugführer beim Ausparken mit einer Sitzbank. Im Anschluss entfernte sich der Autofahrer wider seiner Pflichten vom Unfallort.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht ein und bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Fahrer oder zum Verursacherfahrzeug machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0287170

