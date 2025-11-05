Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Pfefferspray attackiert und geflüchtet - Zeugen gesucht

Bad Langensalza (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis nach einem Vorfall, der sich am Dienstagabend in Bad Langensalza ereignete. Der Geschädigte befand sich gegen 21.15 Uhr im Bereich des Gehweges am Illebener Weges, als sich ein bislang unbekannter Mann näherte und es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit kam. In weiterer Folge wurde der Geschädigte durch den Unbekannten beleidigt und mit einem Pfefferspray besprüht. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend in Richtung Gutenbergstraße.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich ca. 1,70 m groß bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze deutscher Phänotyp

Der Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt. Er musste medizinisch versorgt werden. Die Polizei ermittelt nun unter anderem zu den Hintergründen der Tat.

Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer kann Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0287247

