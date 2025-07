Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizisten bei Widerstand verletzt

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am 11. Juli 2025 gegen 15:40 Uhr, wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern durch die Deutsche Bahn AG über einen Fahrgast ohne gültigen Fahrschein in der S1 von Kaiserslautern Hauptbahnhof in Richtung Neustadt Hauptbahnhof informiert. Bei Halt des Zuges im Bahnhof Neustadt an der Weinstraße konnte eine Streife des Bundespolizeireviers Neustadt einen 33-jährigen Afghanen feststellen. Der Mann verhielt sich gegenüber den eingesetzten Kräften von Beginn an äußerst aggressiv, weshalb er gefesselt wurde. Dabei leistete der Mann Widerstand, schlug und trat nach den Beamtinnen und Beamten. Auf dem Weg zur Dienststelle versuchte er zudem die Einsatzkräfte zu beißen. Durch die Handlungen wurden eine Bundespolizistin und ein Bundespolizist leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Gegen den 33-jährigen Afghanen wurden unter anderem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Erschleichen von Leistungen eingeleitet.

